شبكة أمريكية تنشر خريطة "مجتزأة" لفلسطين خلال حفل افتتاح الأولمبياد... فيديو

وظهرت خريطة فلسطين المثيرة للجدل على شاشة مجموعة قنوات "CNBC" الأمريكية، وأثارت الخريطة غضب فلسطينيين وعرب رأوا أنها لا تمثل فلسطين، ولا تعبر عن الحقائق التاريخية، لكنها تظهر حدود فلسطين وفقا لما يعرف بصفقة القرن.

وانتقد نشطاء فلسطينيون الخريطة معتبرينها اعترافا بشرعية ما تقوم به إسرائيل من سلب للأراضي الفلسطينية، على حد تعبيرهم.

وسلطت وسائل إعلام عربية الضوء على الواقعة، مؤكدين أن الخريطة المذكورة لم تظهر داخل استاد الحفل على أرض الواقع، وإنما كانت مجرد صورة معدلة رقميا خاصة فقط بالشبكة التي عرضتها على شاشاتها.

🇵🇸#Palestine || The map of Palestine as it was shown by @CNBC , during the opening ceremony of Olympic games in Tokyo, today. pic.twitter.com/N8QI5o6Tn3 — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 23, 2021

وأعلن إمبراطور اليابان، ناروهيتو، أمس الجمعة، رسميا، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

وانطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بحضور ناروهيتو وسط ألعاب نارية في الاستاد الأولمبي، ورفع أعضاء فرق الدفاع عن النفس من الرجال والسيدات علم اليابان مع عزف النشيد الوطني، بحسب "رويترز".