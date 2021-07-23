إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسميا افتتاح أولمبياد طوكيو

أعلن إمبراطور اليابان، ناروهيتو، اليوم الجمعة، رسميا، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.

وانطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بحضور ناروهيتو وسط ألعاب نارية في الاستاد الأولمبي، ورفع أعضاء فرق الدفاع عن النفس من الرجال والسيدات علم اليابان مع عزف النشيد الوطني، بحسب "رويترز".

وشهد الافتتاح وقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا كوفيد-19 والرياضيين الإسرائيليين الأولمبيين الذين قتلوا في ألعاب 1972.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بالحادث في ميونيخ في حفل افتتاح للألعاب الأولمبية.

وفي وقت سابق، قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إقالة كينتارو كوباياشي، مدير حفل الافتتاح، يوم الخميس الماضي، بسبب نكتة ألقاها حول محرقة اليهود على يد النازية (الهولوكوست).

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن كوباياشي كان قد ألقى نكتته حول الهولوكوست خلال عرض كوميدي عام 1998.

من جانبها صرحت رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد، سيكو هاشيموتو، إن المخرج كينتارو كوباياشي قد أقيل، بعد اتهامه بإلقاء نكتة عن الهولوكوست في عرضه الكوميدي، حيث تضمن العرض عبارة "دعونا نؤدي الهولوكوست".

وأوضحت هاشيموتو: "اكتشفنا أن السيد كوباياشي استخدم خلال عبارة تسخر من مأساة تاريخية"، وتابعت: "نحن نعتذر بشدة مما أحدثته إقالة كوباياشي في اليوم السابق لحفل الافتتاح، وعن التسبب في متاعب ومخاوف للعديد من الأطراف المعنية في طوكيو وبقية البلاد".