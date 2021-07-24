إعلام: عباس يمنح الضوء الأخضر لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح رئيس الحكومة محمد أشتية، الضوء الأخضر لإجراء تعديلات وزارية، فضلا عن إحالة عدد من المحافظين للتقاعد وتغيير أكثر من 30 سفيرا.

ونقل موقع "الشرق نيوز"، عن مسؤولين فلسطينيين ، قولهم إن الرئيس محمود عباس "منح رئيس الحكومة محمد أشتية موافقته على إجراء تعديل وزاري يشمل ملء حقيبتي الداخلية والأوقاف الشاغرتين، واستبدال عدد آخر من الوزراء".

وأضاف المسؤولون أن عباس وافق أيضا على "إحالة عدد من المحافظين للتقاعد، وعلى تدوير باقي المحافظين من خلال نقلهم من محافظاتهم الحالية إلى محافظات أخرى، فضلاً عن إحالة أكثر من 30 سفيراً للتقاعد".

كما أوضح أحد المسؤولين أن الرئيس الفلسطيني كان يفضل تأجيل التعديل الحكومي لحين إجراء حوار مع حركة "حماس"، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.

وأشار إلى أن "الأحداث الأخيرة فرضت نفسها على أجندة السلطة الفلسطينية، ولكنه أكد أن فكرة تشكيل حكومة وفاق وطني "ستظل قائمة".

وتأتي هذه التغييرات، بعد احتجاجات شعبية واسعة، على خلفية إلغاء الانتخابات العامة، ومقتل ناشط سياسي أثناء اعتقاله.

وكانت الأراضي الفلسطينية قد شهدت تظاهرات غاضبة ضد قيادة السلطة الفلسطينية منذ وفاة الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله على أيدي عدد من أفراد أجهزة الأمن في 24 يونيو/حزيران الماضي.