"طالبان": نعارض بشدة وجود قوات عسكرية تركية في أفغانستان

قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان"، اليوم السبت، أن حركته تعارض بشدة وجود قوات عسكرية تركية في أفغانستان.

ونقلت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم السبت، عن مجاهد، أنهم "مستعدون للتفاوض مع تركيا، ونريد علاقات جيدة معها لكن عليها مراعاة قلقنا"، مشددا على أن الإعلان عن وجود "حشد شيعي" في أفغانستان هو محاولة للوقيعة مع إيران، خاصة وأن طهران نفت وجود "حشد شيعي" في أفغانستان.

#الشرق_عاجل المتحدث باسم طالبان لـ"الشرق": نعارض بشدة وجود قوات عسكرية تركية في أفغانستان #عاجل — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) July 24, 2021

وجدد ذبيح الله مجاهد تأكيده على أن أفغانستان لن تشكل أي خطر على الدول المجاورة، والصين جارة مهمة لبلاده، موضحا أنها ستشهد تطورا كبيرا مع الصين في المجال التجاري والاقتصادي، مضيفا بأننا "نتحدث مع دول الجوار بشأن تنظيم عمل المعابر الحدودية".

#الشرق_عاجل المتحدث باسم طالبان لـ"الشرق": معظم مناطق أفغانستان تحت سيطرتنا #عاجل — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) July 24, 2021

وأكد المتحدث باسم "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا) أن معظم مناطق أفغانستان تحت سيطرة الحركة، مشيرا إلى أنه في حال محاولة الحكومة الأفغانية عرقلة المفاوضات فإن الحل العسكري سيكون اضطراريا، وبأن الاتفاق مع الأمريكيين ينص على عدم استخدام أفغانستان منطلقا لعمليات ضد أمريكا.

#الشرق_عاجل المتحدث باسم طالبان لـ"الشرق": لا علاقة لنا حاليا بتنظيم القاعدة ولا يوجد أعضاء منه في مناطق سيطرتنا #عاجل — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) July 24, 2021

ونفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان"، أي علاقة لحركته، حاليا، بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وكذلك عدم وجود أعضاء من التنظيم في مناطق سيطرة الحركة في أفغانستان.