الحكومة الأفغانية: إعلان سيطرة "طالبان" على 90% من الحدود "محض كذب"

نفت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، صحة ما رددته حركة "طالبان" عن سيطرتها على 90 بالمئة من الحدود الأفغانية، واصفة إياه بأنه "محض كذب".

ونقلت وكالة "فرانس برس "، اليوم الجمعة، عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان، أن ما تردد عن سيطرة طالبان على 90 % من الحدود الأفغانية، دعاية لا أساس لها، مؤكدا أن القوات الحكومية تسيطر على حدود البلاد ، وكذلك على المدن الرئيسية والطرق السريعة أيضا.

وأوضح أمان أنه حينما تبسط حركة طالبان سيطرتها على أي أراض، فإن أول ما تقوم به هو تدمير المنشآت العامة أو البنى التحتية العامة، إضافة إلى إجبار عائلات على النزوح.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي ذلك أيضا في ظل إعلان حركة "طالبان" السيطرة على عدد من النقاط الأمنية، والاستحواذ على معدات وذخائر للقوات الأمنية، والسيطرة على بعض المناطق في ولايات أفغانية مختلفة.

وتزامن ذلك، مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي؛ وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.