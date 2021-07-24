قناة عبرية: الجيش الأردني يقتل شخصا حاول التسلل إلى إسرائيل

قالت قناة إسرائيلية رسمية، اليوم السبت، إن الجيش الأردني أطلق النار على شخص حاول التسلل إلى إسرائيل فأرداه قتيلا.

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، فإن الحدود الأردنية الإسرائيلية شهدت محاولة تسلل ثانية اليوم السبت.

وأضافت: "أطلق الجيش الأردني النار على شخص حاول التسلل إلى إسرائيل، قرب كيبوتس ماعوز حاييم في عيميك بيت شان (منطقة في غور الأردن شرقي الضفة الغربية)".

ניסיון חדירה נוסף בגבול ירדן: הצבא הירדני ירה למוות באדם שניסה להסתנן לישראל, סמוך לקיבוץ מעוז חיים בעמק בית שאן@rubih67 — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2021

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل حول جنسية القتيل ودوافع تسلله إلى إسرائيل، كذلك لم تصدر أي تعليقات من الجانب الأردني على ما أوردته القناة الإسرائيلية الرسمية حتى الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت في وقت سابق اليوم، إن 5 متسللين عبروا حدود المملكة تجاه إسرائيل واعتقلهم الجيش الإسرائيلي هم أجانب وليس من بينهم من يحمل الجنسية الأردنية.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال 5 أشخاص غير مسلحين بعد مطاردة استمرت لساعات عقب تسللهم من جنوب الحدود الأردنية إلى إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إنه رصد تسلل الأشخاص الخمسة الليلة الماضية وتم اعتقالهم لاحقا في منطقة البحر الميت، حيث يخضعون للتحقيق.