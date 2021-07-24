الإرياني يوجه رسالة إلى السيسي

وجه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الـ 23 من يوليو/ تموز.

وتحتفل مصر بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو عام 1952.

وكتب الإرياني، على "تويتر"، اليوم السبت: "نهنئ جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة".

وقال وزير الإعلام اليمني: "تأتي ثورة 23 يوليو هذا العام في ظل ما تشهده مصر بقيادتها الرشيدة ممثلة في الرئيس المناضل عبدالفتاح السيسي، من تنمية شاملة وتحولات نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية".

وقال السيسي، أمس الجمعة، إن ثورة 23 يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر، مشيرا إلى أنها حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات.

ولفت الرئيس المصري إلى أن ثورة 23 يوليو مثلت بداية لمسيرة جديدة في العمل الوطني، وساهمت في تحقيق آمال شعب مصر في تحولات نوعية، مشيرا إلى أنها أكدت على العلاقة الأبدية والراسخة بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة.

نهنئ جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تأتي هذا العام في ظل ما تشهده مصر بقيادتها الرشيدة ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدالفتاح السيسي، من تنمية شاملة وتحولات نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية pic.twitter.com/HWOX8Ik8tR — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 24, 2021

كما وجه السيسي التحية والتقدير إلى الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي وصفه برمز هذه الثورة، مشيرا إلى أنه لبى نداء الواجب الوطنى في لحظة دقيقة وفارقة بكل شجاعة، كما وجه رسالة إلى قائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.