إسرائيل توجه رسالة إلى مصر بمناسبة ثورة 23 يوليو

بعثت السفارة الإسرائيلية في القاهرة برسالة إلى مصر وشعبها بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، التي حلت ذكراها أمس الجمعة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها ت‏تقدم "بأحر التبريكات لجمهورية مصر العربية وشعبها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو".

سفارة دولة إسرائيل في مصر تتقدم بأحر التبريكات لجمهورية مصر العربية وشعبها بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو.

ونتمنى لكم المزيد من التقدم النمو والسلام 🇪🇬#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/BTumTS97YN — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 23, 2021

كما أعربت السفارة عن أمنياتها لمصر وشعبها بالمزيد من التقدم والنمو والسلام.

وكانت السفارة قد نفت، في وقت سابق، ما تردد مؤخرا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة.

تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له.#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/HSNdlJIOQe — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) July 18, 2021

وأشارت إلى أنه "لدى إسرائيل من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

وأكدت أن بلادها دائما على "استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأوضحت أن إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه، معربة عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

يذكر أن العديد من الصحف المصرية والعربية قد سلطت الضوء على ما تقول بأنه "دور خفي" تلعبه إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتواطؤ إثيوبيا لتحقيق أهداف تل أبيب من أجل تركيع القاهرة.