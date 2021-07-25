العراق يعلن الإطاحة بشبكتين مسؤولتين عن تفجيرات مدينة الصدر

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرق بغداد.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحوا في الإطاحة بالشبكتين بمحافظتي كركوك والانبار.

وأوضح أن هذا جاء في إطار تعقب العصابات الإرهابية ومطاردة فلولها وأذنابها، ووفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا بسوق الوحيلات بمدينة الصدر وفي جميع أنحاء العراق.

وأشار البيان إلى عملية المتابعة والتعقب الاستخباري، وإجراءات البحث والتحري التي قامت بها المفارز الأمنية والفنية، حتى تمت الإطاحة بالمتهمين.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس السبت، القبض على مخططي ومنفذي هجوم مدينة الصدر الأخير في بغداد، الذي أودى بحياة 30 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وسقط نحو 30 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إثر تفجير استهدف "سوق الوحيلات"، شرقي العاصمة بغداد. وأسفر التفجير عن عدد كبير من الجرحى في السوق المزدحم بالمواطنين، الذين جاؤوا للتبضع عشية حلول عيد الأضحى.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم؛ مبينا أن أحد مقاتليه فجّر سترته الناسفة وسط الحشود، فيما عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع كبار قادة الأمن، لبحث تداعيات الهجوم، حسبما أفاد مكتبه، في بيان مقتضب.