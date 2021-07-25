هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا في الضفة الغربية... صور

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاتلة إسرائيلية هبطت اضطراريًا في مدينة نابلس الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة في تقرير لها، مساء اليوم الأحد، أن مقاتلة إسرائيلية من نوع "أباتشي" هبطت في منطقة مفتوحة جنوب نابلس، دون أن تتسبب تلك الواقعة بأي إصابات في الأرواح.

מסוק קרב של חיל האוויר ביצע נחיתת חירום ליד היישוב עלי בבנימין. צוות המסוק מקבל כעת פינוקים, המבורגרים ושתייה מהתושבים.



צילום: יצחק קליין pic.twitter.com/27MzaYWxfe — שילה פריד (@shilofreid) July 25, 2021

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقاتلة الإسرائيلية "أباتشي" هبطت اضطراريا في منطقة مفتوحة تقع بالقرب من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراض فلسطينية جنوبي نابلس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها هبطت نتيجة لخلل فني، أثناء مهمة تدريبية اعتيادية.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" أن الهبوط الاضطراري للمقاتلة الإسرائيلية لم يسفر عن إصابات بشرية، وذلك بالتوازي مع هروع طاقم فني يتبع سلاح الجو الإسرائيلي إلى مكان الهبوط، بهدف معاينة الخلل الفني الذي أصاب الطائرة، في وقت تجمّع المستوطنون حول الطائرة لمشاهدتها عن قرب.