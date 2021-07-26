موقع: انسحاب لاعب جودو سوداني من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام أن لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف انسحب من مواجهة نظيره الإسرائيلي توهار بوتبول، في وزن 73، في المباراة التي كانت مقررة يوم الإثنين ضمن أولمبياد طوكيو في اليابان.

وبحسب موقع "أوبن سودان"، لم يصدر عن الجهات الرسمية السودانية تعليق على الأمر حتى الآن.

ويعتبر هذا الموقف هو الثاني من نوعه في البطولة، حيث أعلن اللاعب الجزائري فتحي نورين، يوم الخميس الماضي، عن انسحابه من الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بسبب احتمالية مواجهته للاعب إسرائيلي.

وقرّر نورين الانسحاب من هذا الحدث الدولي في خطوة منه لنصرة القضية الفلسطينية (على حد قوله)، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها اللاعب الجزائري بهذا الموقف، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.