عضو بالمجلس الرئاسي الليبي: نراقب بقلق ما يجري في تونس

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن المجلس يراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع في تونس، وذلك إثر القرارات الرئاسية الأخيرة، التي أدت إلى إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وقال الكوني، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين: "ندعو جميع الأطراف للاحتكام إلى لغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل".

وتابع عضو المجلس الرئاسي الليبي: "ما يحدث في الشقيقة تونس يمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا في ليبيا".

وأصدر قيس سعيد، رئيس تونس، أمس الأحد، قرارا يقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع النواب استنادا إلى الدستور.

كما قرر الرئيس التونسي أيضا إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية ما شهدته عدة مدن تونسية من احتجاجات عنيفة.

وشملت القرارات الرئاسية في تونس، إقالة وزيري الدفاع والعدل، وقال الرئيس التونسي إن أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، لن يتم السكوت عنها، مؤكدا أن من يطلق رصاصة واحدة سيتعرض إلى وابل رصاص من قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما حدث ليس تعليقا للدستور ولا خروجا على الشرعية الدستورية، مضيفا: "نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات فهي ليست بالنصوص التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادته".