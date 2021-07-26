تسجيل
18:00 GMT26 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019

    لماذا تتخوف "أربيل" من اتفاق سحب القوات الأمريكية من العراق؟

    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104321/28/1043212898_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_00f1ed84b763b0f17d5ec4754be77fdf.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107261049670250-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F/

    أعلنت الحكومة في إقليم كردستان العراقي، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود، أنها ليست مع انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق، وحذرت من تكرار سيناريوهات كارثية سابقة عاشتها البلاد ومازالت تعيش تداعياتها حتى الآن، فما هي مخاوف كردستان وهل تختلف مع توجهات الحكومة الاتحادية التي وقعت مع واشنطن اتفاق خروج القوات؟

    وكانت دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم قد قالت، في بيان صحفي أمس الأحد، إن "العراق لا يزال يعاني من غياب الاستقرار، وتدخل الدول الأخرى في شؤونه الداخلية، كما أنه يفتقر إلى قوة عسكرية ثابتة الأركان بحيث تستطيع منع تكرار التجارب السابقة التي ألحقت به أضرارا مادية وبشرية جسيمة".

    زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
    © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
    مقتدى الصدر: قصف مطار أربيل وغيره أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأجنبية في العراق
    في نفس السياق، يرى مراقبون أن القوات الأمريكية لن تغادر العراق بشكل كلي، والاتفاقات الموقعة ربما لا تتعدى تغيير بعض المسميات، وسوف تبقى القوات في قواعد بحجة الدعم والتدريب للجيش العراقي، أما بالنسبة إلى أربيل والتي تتمتع بالحكم الذاتي هي صاحبة القرار في بقاء أو رحيل القوات، نظرا للمخاوف التي تراها إذا ما تم سحب القوات من دول الجوار، لذا فإن الحديث عن انسحاب كامل ربما يكون غير منطقي في هذا التوقيت.

    هاجس أمني

    يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق في الخارجية العراقية، قيس النوري، أن الموضوع الأساسي لموقف أربيل من معارضتهم لانسحاب القوات الأميركية من العراق، يتمثل بتصور أربيل أن بقاء هذه القوات يشكل ضمانة أكيدة لأمن الإقليم، أمام احتمالات مهاجمة الإقليم من قبل إيران، وكذلك قوات وميليشيات الأحزاب التي تأتمر بدورها بالتوجهات الإيرانية.

    وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن عملية الانسحاب تشكل هاجس أمني لدى قيادات الإقليم، وبالأخص القيادات البارزانية، أما مسألة ما يجري من اتفاقات بين وفد الكاظمي والإدارة الأميركية، خاصة موضوع القوات الأميركية في العراق، ففي تقديرنا ربما يكون الحديث بين الطرفين حول إعادة توصيف لعمل ومهام هذه القوات أكثر منه مغادرتها بالكامل للعراق.

    منظومة عسكرية

    وتابع النوري، من المعروف أن القوات الأميركية تتمركز في قواعد جوية مهمة سواء في غرب العراق أو في شماله، وهي تشكل جزء من منظومة أمنية عسكرية أميركية في المنطقة، ونعتقد أن الطرفان ربما يتوصلا إلى صيغة تأجير هذه القواعد، مثلما هو حاصل في القواعد الجوية الأميركية في ألمانيا واليابان والفلبين.

    وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى احتمالية الاتفاق بين بغداد وواشنطن على عدم سحب القوات الأميركية من جغرافية الإقليم، باعتبار الإقليم يشكل وحدة سياسية تمتلك حرية اتخاذ مثل هذا القرار طبقا لدستور الإقليم، مما يجعل أمر الانسحاب الكامل لا معنى له على أرض الواقع.

    مطار أربيل الدولي
    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    كردستان العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
    مخاوف مشروعة

    من جانبه قال كفاح محمود، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الكردية، في واقع الحال ليس هناك خلاف في أصل الموضوع، حيث أن الطرفين يقدران ضرورة بقاء طواقم من القوات الأمريكية كفنيين ومدربين ومساعدين، رغم أن الإقليم يؤمن بأن العراق وكوردستان لا يزالا بحاجة ماسة لقوات داعمة لهما في محاربة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ويذكر الإقليم الجميع بما حدث بعد انسحاب القوات الأمريكية في 2011، حيث انتشر الإرهاب وانهارت المؤسسة العسكرية والأمنية في أول تحد لها أمام مجاميع من عناصر "داعش"، الذين لم يتجاوز عددهم المئات في يونيو/حزيران 2014.

    مخاوف من عودة "داعش"

    وتابع محمود، الخشية اليوم أن "داعش" (المحظور في روسيا) بدأ بتنظيم صفوفه وإعادة نشاطاته، خاصة في المناطق الرخوة بين الإقليم والقوات العراقية، إثر اجتياح ميليشيات الحشد الشعبي للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم المسماة بالمتنازع عليها، حيث استغل التنظيم فوضى الميليشيات والفراغات التي تركتها البيشمركة، لكي تنمو فيها وتشن هجماتها، خاصة في ديالى حول مدين خانقين وفي جنوب وغرب كركوك وفي جنوب وغرب الموصل، ناهيك عن أطراف بغداد وخاصة في شمالها من أطراف تكريت.

    المصالح العليا

    وأكد الباحث في الشؤون الكردية، أنه لن يكون هناك انسحاب كما تزعم الميليشيات التي لا تدرك المصالح الوطنية العليا للبلاد وأمنه وسيادته، حيث التورط الإيراني والتركي وامتداداتهما داخل العمق العراقي، ولا شك سيتم إجراء جدولة وتغيير صنف تلك القوات التي ستتحول الى طواقم فنية وتدريبية داعمة للقوات العراقية خاصة الجوية منها والاستخبارية.

    القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق
    © Photo / Iraqi Security Cell
    أمريكا تتجه لإضفاء الطابع الرسمي على تعديل دور قواتها بالعراق
    ووصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، على رأسهم الرئيس، جو بايدن، ضمن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

    ويتضمن جدول رئيس الحكومة العراقية لقاءات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيس الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، كما يلتقي اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، ومن المتوقع توصل الطرفان إلى اتفاق يفضي إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية العام الجاري 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

    ويتواجد في العراق في الوقت الراهن ما يقارب 2500 أمريكي من أجل التصدي لفلول "داعش"، وبعد التوقيع سيتغير دور تلك القوات بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

    وليس من المتوقع أن يكون للتحول تأثير يذكر، لأن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تصب تركيزها على تدريب القوات العراقية.

    وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق في مارس/ آذار 2003 بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يعثر على مثل تلك الأسلحة.

    انظر أيضا:

    دراسة دولية: 1% من "أوميغا 3" في الدم تؤخر الوفاة لفترة محددة
    "هابل" يلتقط مشهدا لـ3 مجرات تتصارع في الزمكان... صور
    علماء يرصدون ولادة قمر جديد لأول مرة في التاريخ... صور وفيديو
    5 مكملات غذائية شائعة ترفع قدرة التركيز في دماغ الإنسان
    مرسيدس الكهربائية تحدث ضجة بسبب لوحة قيادة "كونية" وميزة "مقفلة"... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    اطفاء الحرائق في ياقوتيا، روسيا 16 يوليو 2021
    روسيا تحارب حرائق الغابات... النار لا تهدأ
    الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد طالبان
    الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لتكثيف الغارات ضد "طالبان"
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية Orion-E
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك