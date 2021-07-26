الجزائر تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت الجزائر، اليوم الإثنين، أكبر عدد من الإصابات منذ بداية الجائحة في وقت دخلت إجراءات الحجر المنزلي الجديدة، المعلن عنها من طرف مجلس الوزراء في يومها الأول.

الجزائر- سبوتنيك. وكشفت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية ، فيما سجلت 24 وفاة، وتماثل 745 مصاباً للشفاء.

وأعلنت الوزارة الأولى تشديد إجراءات الحجر المنزلي في 35 ولاية وذلك بحظر التجوال من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، لمدة عشرة أيام مع غلق الشواطئ، والمطاعم وقاعات الرياضة، ومنع كل التجمعات.

وعطفا على قرارات مجلس الوزراء، أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية، عن تعليق صلوات الجماعة في مساجد الولايات المعنية بالحجر المنزلي، بالإضافة إلى تعليق التعليم القرآني بمختلف الفضاءات وغلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية بالحجر.