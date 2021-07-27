الجزائر تلغي إلزامية الحجر الصحي للقادمين من الخارج

وأبلغت رئاسة الوزراء وزارات الصحة والنقل والخارجية والداخلية والسياحة بأنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإجراءات المطبقة على الأشخاص القادمين إلى التراب الوطني على متن الرحلات الجوية التجارية العادية يشرفني أن أبلغكم بأن إلزامية الامتثال للحجر الصحي لمدة 5 أيام قد تم رفعها"، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.

ووجهت التعليمات بدلا من ذلك، بأنه يجب إخضاع القادمين من الخارج إلى "استظهار كشف للنتائج السلبية للاختبار مدته 36 ساعة. بالإضافة إلى إجراء اختبار مضاد للجينات عند الوصول".

وأمس الإثنين، سجلت الجزائر، أكبر عدد من الإصابات منذ بداية الجائحة في وقت دخلت إجراءات الحجر المنزلي الجديدة، المعلن عنها من طرف مجلس الوزراء يومها الأول.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت 24 وفاة، وتماثل 745 مصاباً للشفاء.

وأمس الأول (الأحد)، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة فرض الحجر الصحي لمدة 10 ساعات يوميا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 35 ولاية.

كما أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية، تعليق صلوات الجماعة في مساجد الولايات المعنية بالحجر المنزلي، بالإضافة إلى تعليق التعليم القرآني بمختلف الفضاءات وغلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية بالحجر.