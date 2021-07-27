حريق كبير بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.. وسط إجلاء المئات وقطع الكهرباء

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وذلك وسط إجلاء المئات وقطع الكهرباء عن مناطق كبيرة في الشمال الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشمال الإسرائيلية شهدت اندلاع حريق هائل بالقرب من بلدة كفر ناحوم، بالشمال الإسرائيلي، نجم الحريق بسبب إطلاق قنابل ضوئية أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل، أمس الإثنين.

כ-450 נופשים פונו מהכינרת ומגדות הירדן, סמוך לגשר אריק, בעקבות השריפה שפרצה באזור@rubih67

(צילום: פאלח זבידאת, איגוד ערים כינרת) pic.twitter.com/eQWyRlzPr9 — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2021

وأكدت القناة العبرية أن إطلاق الجيش الإسرائيلي لقنابل إنارة يعزى إلى الزعم بوقوع حالات تسلل من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي، ما نتج عنه اندلاع حريق هائل بالقرب من الحدود المشتركة، تسبب إتلاف خطوط الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من الشمال الإسرائيلي، فضلا عن إغلاق الطريق السريع 90، والتسبب في صعوبة الحركة المرورية في تلك المناطق.

وأشارت القناة إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت إجلاء ما يزيد عن 450 زائرا أو سائحا للمنطقة نفسها، وإغلاق أغلب الطرق في تلك المنطقة، في وقت نشرت القناة لقطات فيديو وصور لمناطق زراعية وشجرية يعتقد أنها تعود لمزارع بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي.