إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الشارقة الإماراتية... فيديو

تكمنت مصالح الجمارك في إمارة الشارقة الإماراتية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد.

وكشفت هيئة الشارقة للموانىء والجمارك في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "ضباط التفتيش الجمركي بمركز جمارك ميناء خالد تمكنوا، في وقت متأخر من أيام عيد الأضحى المبارك، من إحباط محاولة تهريب 93.3 كغ من مادة الكريستال المخدرة، ونحو 3000 قرص مخدر من الميثادون إلى الدولة".

وأوضحت أن محاولة تهريب هذه الكمية جرت من خلال "إخفائها أسفل حاوية (برّاد) تحمل مواد غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية؛ بغرض ترويجها داخل الدولة"، مضيفة أنه "نتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش الذين اشتبهوا بوجود خلل في توزيع البضاعة داخل البرّاد، ما دفعهم إلى تفتيشه كاملا باستخدام أحدث تقنيات المسح الإشعاعي، ليكتشفوا وجود أسطوانات حديدية مخبأة بطريقة احترافية تحتوي على المواد المخدرة، وتم بعدها العمل على تحريز المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المعنية".

تمكن ضباط التفتيش الجمركي بمركز جمارك ميناء خالد في وقت متأخر من أيام عيد الأضحى المبارك من إحباط محاولة تهريب 93.3 كلغ من مادة الكريستال المخدرة ونحو 3000 قرص مخدر من الميثادون إلى الدولة من خلال إخفائها أسفل حاوية (براد) تحمل موادا غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية pic.twitter.com/NWxx58QJMJ — جمارك الشارقة (@SharjahCustoms) July 29, 2021

هذا وأرفقت جمارك الإمارة بيانها بمقطع فيديو يوثق تفاصيل إحباط محاولة التهريب.

يذكر أن شرطة الشارقة أطلقت برنامج "بصمة مخدر" كمشروع ابتكاري حائز على الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد، إذ يسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها، وترويجها، بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة.