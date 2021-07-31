خبر أثار انتقادات واسعة... هل دعت سوريا منجما لبنانيا لإلقاء محاضرة في دمشق؟

أثارت دعوة منسوبة لوزارة الثقافة السورية لحضور محاضرة يلقيها منجم لبناني في شهر أغسطس/آب المقبل، جدلا واسعا بعد انتشارها في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

وحسب الدعوة المنسوبة لوزارة الثقافة السورية، فإن منجما لبنانيا اسمه مايك فغالي سيلقي في السابع من أغسطس المقبل محاضرة في دمشق بعنوان "الصمود السوري نموذجا".

وأثار المنشور جدلا بين السوريين وانتقادات للوزارة على مواقع التواصل.

لكن وزارة الثقافة السورية نفت صحة هذه الدعوة.

وقالت في بيان إن "جميع الأخبار التي تتحدث عن المحاضرة المذكورة عارية عن الصحة (..) وصورة البطاقة المتداولة مزورة".