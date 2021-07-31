الرئاسة الجزائرية: قيس سعيد أبلغ تبون بأنه ستكون هناك قرارات هامة قريبا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بأنه ستكون هناك قرارات هامة قريبا.

جاء هذا في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، على حسابها بموقع "فيسبوك".

وقال البيان: "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء، مكالمة هاتفية، مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اطمأن من خلالها على السيد الرئيس والشعب التونسي الشقيق".

وأضاف البيان: "تمحور الاتصال الهاتفي حول تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس، حيث طمأن الرئيس التونسي، رئيس الجمهورية، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب".

ومساء الأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.