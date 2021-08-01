تكليف جديد من السيسي بشأن سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر.

وبناء على تكليفات الرئيس المصري عقد مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعا؛ مع كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

وتم في الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر، باعتبار أن هذا النوع من السياحة يمثل قيمة مضافة كبيرة للسياحة في مصر، خاصة مع ما تتمتع به الدولة من شواطئ ممتدة على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر.

وتهدف الخطة لدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة والعمل على تشجيع السفن واليخوت السياحية على زيادة تردداتها على الموانئ البحرية و"المراين" المصرية.

وذلك من خلال إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية، وإنشاء "مراين" سياحية جديدة في المواقع ذات الطبيعة الجاذبة سياحياً.

وسيتم أيضا إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، وإعداد خطة على مدار العام لتحقيق المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى تخصيص أجنحة للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، يمثل فيها جميع الجهات المعنية؛ بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية.