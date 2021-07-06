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    النيل في أسوان

    الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم... "نيل مصر" يهزم معالم رئيسية

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    رغم أن الناس لم يسافروا كثيرا خلال العام الماضي، إلا أنهم لم يتوقفوا عن البحث عن أفكار سياحية استثنائية.

    درست شركة "Unforgettable Travel" المتخصصة في مجال السفر الفاخر، بمساعدة وكالة التسويق الرقمي "SEO Travel"، في تجارب السفر التي بحث عنها الأشخاص كثيرا خلال العام الماضي.

    © Sputnik . Vitaly Ankov
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    وجمعتا قائمة تضم 135 وجهة من أكثر الوجهات شهرة في العالم "قائمة الأمنيات" واستخدمتا البرامج لتحديد عدد الأشخاص الذين يخططون لزيارة كل موقع، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

    وفقا للدراسة، التي حللت عمليات البحث في الفترة من مايو/ أيار 2020 إلى مايو 2021، كان برج خليفة، أطول مبنى في العالم، هو الأكثر بحثا بين تجارب السفر، وهي النتيجة التي فاجأت فريق الدراسة.

    وقال لوك هارفي، مدير التسويق في الشركة: "كانت هناك بعض التجارب في المراكز العشرة الأولى وحدها والتي اعتقدنا أنها ستظهر في الأسفل على الرغم من كونها تجارب رائعة، وهذا يشمل برج خليفة في دبي. لكن حقيقة أن دبي ظلت مفتوحة للزوار لغالبية كبيرة من الوقت أثناء الوباء ساعد في وضعها".

    لم تكن تلك هي المفاجأة الوحيدة للفريق. وقال هارفي إن الرحلات إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست هي بالتأكيد تجربة لا تتكرر في العمر، ولكن ليس شيئا اعتقدنا أنه سيهزم أمثال تجربة الكولوسيوم في روما.

    أيضا تعكس مكانة جبل إيفرست التفضيل المتزايد لأنشطة السفر في الهواء الطلق. ظهرت ست رحلات مشي في قائمة الخمسين الأولى، بما في ذلك جبل إيفرست، وجبل كليمنجارو في تنزانيا، وشلالات هافاسو في أريزونا، وترولتونغا النرويجية، وجبل تيبل في جنوب أفريقيا، ومسار الإنكا في بيرو إلى ماتشو بيتشو.

    وجاءت أبرز التجارب السياحية العالمية الأكثر بحثا كالآتي:

    1. زيارة برج خليفة في دبي: 10 آلاف عملية بحث شهريا
    2. الإبحار حول تمثال الحرية: 9.3 ألف عملية بحث شهريا
    3. التنزه في معسكرات جبل إيفريست: 9 آلاف عملية بحث شهريا
    4. رحلة نيلية في مصر: 7.9 ألف عملية بحث شهريا
    5. صعود برج إيفل: 7.9 ألف عملية بحث شهريا
    6. زيارة شارع لاس فيغاس ستريب: 7.4 ألف عملية بحث شهريا
    7. عبور جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو: 7.4 ألف عملية بحث شهريا
    8. رؤية مدينة نيويورك من أعلى مبنى إمباير ستيت: 6.5 ألف عملية بحث شهريا
    9. جولة في متحف اللوفر في باريس: 6.4 ألف عملية بحث شهريا
    10. التجول في الكولوسيوم في روما: 6.4 ألف عملية بحث شهريا

    وعلى صعيد أبرز التجارب السياحية في أفريقيا، كانت هناك 3 وجهات عربية، وهي، جولة نيلية في مصر، ورؤية المدينة الزرقاء في المغرب، وزيارة مدينة مراكش القديمة، وكانت زيارة برج خليفة هي الوجهة العربية الوحيدة في آسيا.

    احتلت أوروبا المرتبة الأولى في القائمة الأطول، حيث حصلت على 19 من أصل 50 مركزا، وبعيدا عن الكولوسيوم سجلت إيطاليا بأربع وجهات أخرى، هي بومبي وسينكوي تيري وكنيسة سيستين وقنوات البندقية.

    وقال هارفي من شركة "إنفورجيتابل ترافيل": "المفاجأة الرئيسية كانت أن بعض عجائب الدنيا السبع لم تحتل المراكز الخمسين الأولى، بما في ذلك سور الصين العظيم، والبتراء في الأردن، وتمثال المسيح المخلص في البرازيل".

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