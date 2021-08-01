الحكومة المصرية تحسم حقيقة ارتفاع أسعار السلع التموينية

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، حقيقة ارتفاع أسعار السلع التموينية في البلاد.

وأفادت بوابة أخبار اليوم، ظهر اليوم الأحد، بأن وزارة التموين المصرية شددت على عدم زيادة أسعار السلع التموينية، باستثناء سلعة الجبن التي شهدت زيادة قدرها 50 قرشا فقط للنصف كيلوغرام.

وذكرت الصحيفة أنه طرحت 28 سلعة بوفرة داخل جميع المنافذ التموينية في كافة أنحاء القطر المصري، وعلى رأسها السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت، وسلع أخرى، غذائية وغير غذائية، وهو ما يتيح لأصحاب البطاقات التموينية الاختيار دون تقيد أو إجبار.

وكانت وزارة التموين المصرية قد حددت نصيب كل بطاقة من السلع الأساسية التموينية بزجاجة زيت للفرد الواحد و2 كيلو سكر للفرد الواحد، أيضا، بالإضافة إلى كيلو أرز واحد للبطاقة لأقل من 4 أفراد، وما يزيد عدد أفرادها على ذلك 2 كيلو أرز للبطاقة.

وفي السياق نفسه بدأت المنافذ التموينية المصرية، اليوم الأحد، صرف الدعم السلعي لأصحاب البطاقات بأسعار الشهر السابق نفسها، باستثناء سلعة واحدة وهي الجبن التي شهدت زيادة قدرها 50 قرش للنصف كيلوغرام.