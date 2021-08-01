الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر"، بأن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين في جبهة رَحبة جنوب غربي مأرب".

ولم يورد إعلام الجيش اليمني تفاصيل عن نوع الطائرة التي أسقطها وتعد السادسة لجماعة "أنصار الله" خلال شهر في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وأمس السبت، سيطر الجيش اليمني على جبل الأبزخ الاستراتيجي خلال هجوم مضاد نفذته قواته وقبليون موالون له استهدف جماعة "أنصار الله" في ميمنة جبهة بَقثة بمديرية رَحبة جنوب مأرب، أسفر عن مقتل وإصابة 31 من الجانبين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتأتي المعارك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، الخميس الماضي، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، خلال إحباط هجوم للجماعة في جبهة القعيف بمديرية بَرط العنان شمال غربي الجوف.