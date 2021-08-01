الرئيس التونسي يقول إنه على اتصال "ببلدان صديقة" لخفض العجز المالي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد في مقطع مصور نشره مكتبه، اليوم الأحد، إنه توجد اتصالات مع "بلدان صديقة" لخفض العجز المالي للبلاد لكنه لم يذكر تفاصيل.

وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي، نتيجة الوباء وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وأضاف سعيد خلال لقائه محافظ البنك المركزي، "نحن نعوّل على ذواتنا ولكن أيضا حين يأتينا المدد من الصديق الصدوق الثابت نحن لن نسى ذلك".

تابع سعيد، "ستأتي الفترة لأعلن عن الوقفة التاريخية لعدد من أشقائنا وأصدقائنا، بعد أن أفرغوا خزائن الدولة، وتداعوا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية وسننتصر إن شاء الله".