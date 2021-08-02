الجيش اللبناني يعلن توقيف أحد المتورطين في إطلاق النار في خلدة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، توقيف أحد المتورطين في إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد، على موكب تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة.

وأصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "بتاريخ 2/ 8/ 2021 داهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1 /8 /2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

واختتم الجيش اللبناني بيانه بالتأكيد على أنه تمت مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

يذكر أن اشتباكا مسلحا كان قد اندلع، أمس الأحد، في منطقة خلدة اللبنانية وذلك أثناء تشييع جنازة ما استدعى تدخل قوات الجيش.

وقال موقع "ليبانون ديبايت": "إن الاشتباكات المسلحة وقعت بعد توتر الأوضاع إثر إقدام شبان من عرب خلدة على إطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ"حزب الله اللبناني"، علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع".

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني لفض الاشتباكات، حيث هرعت إلى موقع الأحداث في منطقة خلدة في محاولة لوقف إطلاق النار الذي استمر وبكثافة.