قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، إن التحدي الأكبر هو التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي.

ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تعمل مع الإدارة الأمريكية على ضمان حرية الملاحة البحرية العالمية، وتبحث معها قضايا تهم البلدين من بينها إيران وعرقلتها للملاحة.

وزير الخارجية السعودي: التحدي الأكبر التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 3, 2021

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن إيران تهدد عمليات الملاحة الدولية في الخليج، مشيرا إلى أن إيران "فاعل سلبي في المنطقة"، خاصة مع تزويدها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالأسلحة لتهديد الملاحة الدولية، موضحا أن هؤلاء الحوثيين يواصلون استهداف المدنيين في كل من السعودية واليمن، رغم عرض السلام.

وزير خارجية السعودية: على الحوثيين قبول الحوار ليكونوا جزءا من مستقبل اليمن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 3, 2021

وذكر وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين يفضلون الحل العسكري في اليمن، مطالبا بوجوب قبول الحوثيين الحوار، حتى يكونوا جزءا من مستقبل اليمن.