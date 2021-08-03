مصر للطيران تعاقب طيارين بسبب تعديل أماكن أفراد الضيافة الجوية داخل الطائرة

قررت شركة مصر للطيران، بتوقيع جزاء على اثنين من طياريها وذلك بخصم ثلاثة أيام من أجر كلا منهما، بسبب بتعديل أماكن أفراد الضيافة الجوية خلال إحدى الرحلات.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مصادر لها، قولهم إن "سبب القرار أن الطيارين الكابتن نيفين محمود درويش والكابتن أمجد كامل مرزوق ميخائيل قاما أثناء عملهما على رحلة للشركة بتعديل أماكن أفراد الضيافة الجوية".

ووفقا للمصادر، جلس أفراد الضيافة بمقاعد الدرجة الأولى بدلا من الدرجة السياحية وبالمخالفة للمنشور رقم 74 لسنة 2020 الصادر عن قطاع العمليات الجوية.

وأشارت المصادر إلى أن "كراسى الطائرة فى الذهاب والعودة التى تم نقل الضيافة عليها كانت خالية".

وأوضحت أنه كان "يوجد 16 مقعد خالى بالطائرة، فقام الطيار أمجد باستغلال 6 مقاعد فقط للضيافة فى مرحلة الذهاب وظلت هناك كراسى فارغة".

وفى رحلة العودة، قامت الطيار نيفين بتسكين 6 مقاعد فقط من أصل 20 مقعد فارغ وهذا إجراء متبع يتخذه قائد الطائرة لتوفير الراحة للمضيفين كعمل إنسانى لأى رحلة طيران تتجاوز مدتها 13 ساعة متواصلة.

وحسب المصادر، تقدم الطيارين بتظلم إلى الجهات المسئولة بالشركة وذلك طبقاً لنص المادة 26 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.