عون: لبنان بحاجة لمساعدات إنسانية ومجتمعية ونأمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد، لافتا إلى احتياج لبنان لمساعدات إنسانية ومجتمعية لضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الرئيس اللبناني، في كلمة بمؤتمر دعم لبنان، اليوم الأربعاء "نمر بمرحلة جديدة ونأمل تشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

وأضاف عون أن "هناك حاجة ملحة لمساعدات إنسانية ومجتمعية لضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بـ"استراتيجية المماطلة" التي بتبعها السياسيون اللبنانيون، داعيا إلى ضرورة تشكيل الحكومة في الوقت الحالي.

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى "ضرورة تشكيل الحكومة حاليا"، وأشاد بـ"دور القوات المسلحة التي تلعب دورا لدعم المجتمع اللبناني".