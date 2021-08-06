رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يلتقي الرئيس الإيراني

هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة تسلمه منصبه.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس، جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مع الرئيس الإيراني، اليوم الجمعة، في إيران.

وكان رئيسي قد أكد في وقت سابق تطلع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف القطاعات، مشددا على أن العلاقات التي تجمع طهران وبغداد، مهمة ومميزة اجتماعية ودينية وثقافية.

وحضر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان على رأس وفد رفيع المستوى، مراسم أداء رئيسي اليمين الدستورية رئيسا لإيران، بحضور وفود من 80 دولة.

وأشاد رئيسي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العراق، من أجل إرساء الاستقرار والأمن في دول المنطقة.

وكانت انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في يونيو الماضي قد أسفرت عن فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بعد حصوله على أغلبية الأصوات.

يأتي فوز رئيسي بالرئاسة الإيرانية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.