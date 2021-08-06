الرئيس الإيراني يدعو إلى صفحة جديدة مع دول المنطقة ومنع الأجانب من التدخل

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم ‎رئيسي، خلال استقباله وزير خارجية ‎الكويت، أحمد ناصر المحمد الأحمد جابر الصباح، على أنه يجب فتح صفحة جديدة من التعاون بين دول المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيسي: "يجب فتح صفحة جديدة من التعاون بين دول المنطقة، ولا يوجد عوائق أمام تعزيز العلاقات بين البلدين"؛ حسبما أفادت الرئاسة الإيرانية.

وأضاف: "الأعداء لا يرغبون بعلاقات أخوية بين دول المنطقة ولكن رغم ذلك علينا العمل على تعزيز علاقاتنا. وإذا كان هناك أي مشكلة بين دول المنطقة يجب حلها عبر الحوار وعدم السماح للأجانب بالتدخل".

وبدوره، قال وزير خارجية ‎الكويت، أحمد ناصر المحمد الأحمد جابر الصباح، لرئيسي: "بعد تشكيل حكومتكم نحن على استعداد لإعداد برنامج عملي لتعزيز العلاقات بين البلدين على جميع المستويات".

وأضاف: "بناء على الخبرة المكتسبة من مكافحة كورونا اليوم لا بد لنا من تحديد مجالات جديدة للتعاون بين دول المنطقة".

وذكرت الرئاسة الإيرانية أن وزير خارجية ‎الكويت أحمد ناصر المحمد الأحمد جابر الصباح، سلم ‏الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة مكتوبة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد.

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