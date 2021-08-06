اليمن... قيادي في حزب المؤتمر يكشف عن مداولات لحل الأزمة بعد تعيين المبعوث الأممي

كشف قيادي رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب في اليمن، اليوم السبت، عن مداولات تدور لحل الأزمة في البلد بعيداً عن المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة المعترف بها دولياً للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار الأممي 2216.

وأضاف: "لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة".

القاهرة - سبوتنيك . وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر أبو بكر القربي، عبر "تويتر"، إن "تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطةً إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة".

ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً خاصاً جديداً إلى اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "نجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وخاصة 2216)".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.