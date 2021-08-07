الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا شمال قطاع غزة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في قطاع غزة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، فجر اليوم، على عدة أهداف تتبع للفصائل الفلسطينية في شمال القطاع.

غزة - سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات فجر اليوم على مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية المسلحة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث قصفت أيضا زراعية شمال القطاع.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق شمال قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات بعدة صواريخ موقع "الإدارة المدنية" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية أيضا موقع "الشهيد أحمد الجعبري" بمنطقة جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

ولم تصدر الجهات الطبية في قطاع غزة أي بيان بخصوص سقوط ضحايا بين صفوف الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي حتى اللحظة.

مصادر إعلامية عبرية، صرحت إن الغارات على قطاع غزة تأتي ردًا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، في حين لم يصدر بيان من الجيش الاسرائيلي بهذا الخصوص حتى اللحظة.

وكانت المصادر قد أشارت إلى اندلاع حريق في منزل في مدينة أشكلون التي تبعد ما يقارب 20 كيلومترا شمال القطاع، يشتبه أن الحريق نشب بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه رغم تأكيد بيان الشرطة أن حريق مستوطنة "بئيري" ليس بسبب بالون حارق، إلا أن المستوطنين يُصرون على أنهم شاهدوا بالوناً يسقط قبل ثوانٍ من نشوب الحريق في المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن سياسية الجيش الإسرائيلي التي وضعها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي تقضي تثبيت معادلات جديدة "البالون مثل الصاروخ"، وأن ما كان قبل العملية الأخيرة في مايو/ أيار ليس كما بعدها، حسب سياسة حكومة نفتالي بينيت الجديدة.