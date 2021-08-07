صحيفة: شرط جديد لدخول الخليجيين إلى الكويت

قالت صحيفة كويتية، إن شرطا جديدا تعتزم سلطات البلاد تطبيقه من أجل السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر بعد تعليق دخول الأجانب إلى البلاد، في 4 فبراير/شباط الماضي آلية إجراءات السفر الجديدة للمواطنين ومواطني دول الخليج.

وهذه الآلية تتضمن تقديم شهادة التطعيم وفحص pcr سلبي وذلك خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى الكويت.

إلا أن مصدرا مطلعا في مطار الكويت الدولي قال لصحيفة "القبس" إنه سيسمح بدخول الخليجيين الحاصلين على اللقاحات المعتمدة في البلاد فقط.

واللقاحات التي اعتمدتها الكويت حتى الآن هي فايزر، وأسترازينكا، وموديرنا وجونسون أند جونسون.

وأوضح المصدر أن الدخول إلى الكويت لا يتطلب اعتماد شهادات التطعيم من قبل سفارات الكويت في دول الخليج، وإنما سيكون القدوم مباشرا عبر تقديم شهادات التطعيم لشركات الطيران قبل الصعود إلى الطائرة وكذلك لسلطات المطار عند الوصول إلى البلاد.