تسجيل
19:47 GMT08 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تلاميذ يمنيين في صنعاء في 19 فبراير / شباط 2019

    طلاب اليمن يبدؤون عاما دراسيا جديدا تحت القصف

    © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103967/92/1039679247_0:83:3500:2051_1200x675_80_0_0_7c23530403daa8856cc4a010dadd5d52.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108081049800486-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81/

    رغم ظروف الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات، توافقت وزارة التربية والتعليم التابعة للشرعية، وأيضا في حكومة صنعاء على بدء العام الدراسي الجديد في موعد محدد يشمل كل ربوع البلاد، فما هي أسباب تعجيل العام الدراسي وهل توافرت كل المقومات له؟

    بداية يؤكد، قاسم صالح، مستشار وزارة التربية والتعليم وشؤون الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء المشكلة من جماعة "أنصار الله"، أن العملية التعليمية في عموم اليمن متفق عليها بين كل الأطراف شمالا وجنوبا، وأننا نبدأ العام الدراسي الخامس تزامنا مع الحرب التي لم تتوقف، وفي ظل انقطاع الرواتب عن المعلمين، علاوة على تضرر المدارس بشكل كبير، هذا علاوة على تضرر الطلاب أيضا، لكننا صامدون في الحقل التربوي وسنواصل معركة العلم.

    تلاميذ يمنيين ينتظرون وجبات مدرسية مجانية في إحدى مدارس صنعاء في 19 فبراير / شباط 2019
    © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
    في العام الدراسي الجديد... اليمن بلا مدارس وملايين الأطفال في خطر

    توافق غير معلن

    وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن الجوانب الرئيسية للعملية التعليمية في البلاد لم تتغير، هي الآن كما كانت في السابق، رغم تغير الظروف المحيطة بها، لكن المناهج التعليمية لم تتغير والمنهج موحد ويسري على الطلاب طوال العام الدراسي.

    وحول توافق موعد بدء العام الدراسي في عموم اليمن سواء في الشمال أو الجنوب وما إذا كان هناك تنسيق بين الشرعية وحكومة الإنقاذ قال صالح، يبدو أن هناك تنسيق بشكل ما بين كل الأطراف، لكننا غير مطلعين عليه، حيث أن هناك شبه توافق على أن لا تدخل العملية التعليمية في الصراعات العسكرية حفاظا على الأجيال القادمة في البلاد، لأن الحرب مهما طالت سوف يأتي لها يوم وتتوقف، ومن هنا نرى أن النظام التعليمي شبه مستقل ومتوافق عليه بين الطرفين.

    تطوير المناهج

    ونفى صالح أن يكون هناك أي تغيير من جانب حكومة الإنقاذ في صنعاء، وأن ما حدث هو عملية تطوير في المناهج من الناحية الفنية، بالإضافة إلى بعض التصويبات في الموضوعات التي تمس الشحن الطائفي والتي قد تشعل النزاع بين أبناء البلد الواحد، وهناك لجنة معدة للتربية والتعليم من كل الأطياف السياسية والتربوية لمتابعة المناهج وتطويرها، وكل ما يحدث متوافق عليه. 

    ظروف قاسية

    وعلى الجانب الآخر قال مدير التعليم في مديرية الحصين إحدى مديريات محافظة الضالع في جنوب اليمن، عبد القوي المليجي، إن الاستعدادات جارية لبدء العام الدراسي في منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، وقد تم التبكير بالعام الدراسي للمرة الأولى نظرا لضيق الوقت الذي حدث في العام الماضي، وحتى يأتي شهر رمضان القادم ونكون قد انتهينا من العام الدراسي.

    وأضاف لـ"سبوتنيك"، يجرى حاليا بحث ودراسة أوضاع المعلمين وصعوبة المعيشة وارتفاع الأسعار، لكن هناك جهود مجتمعية ومن جانب الأهالي نظرا لظروف الحرب ومن أجل تكملة ما تقوم به الوزارة، حيث أن وباء كورونا أثر بشكل كبير على العملية التعليمية ومدتها خلال العام الماضي.

    الكتاب والمبنى المدرسي

    وأوضح المليجي، أنه تم استقبال البرنامج الجديد للعام الدراسي بترحاب، نظرا لأن به مصلحة لانتظام الطلاب في العملية التعليمية، على الرغم من وجود عجز بالكتاب المدرسي والفصول التعليمية، ونقوم بعقد اجتماعات مكثفة للتغلب على هاتين المشكلتين، ونحن في تواصل دائم مع المنظمات الداعمة عن طريق الوزارة، كما أن هناك عجز في الشعب الدراسية، الأمر الذي يضطرنا للقيام بعملية دمج للشعب وهذا غير صحي للعملية التعليمية. 

    أطفال اليمن
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    اليونيسف: اليمن يحتاج 87 مليون دولار لعودة المدارس

    وقالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية باليمن أن العام الدراسي الجديد 2021/2022م لجميع المراحل الدراسية سوف يبدأ منتصف الشهر الجاري.

    وأضاف البيان الإعلامي للوزارة، أن بداية العام الدراسي ستبدأ في 15 أغسطس الجاري، على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية في الثالث من الشهر ذاته.

    وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على مدراء مكاتب التربية في المحافظات التقيد بالفترات الزمنية المحددة في التقويم المدرسي للعام 2021/2022 م وضرورة انتظام الإدارات المدرسية الحكومية الأهلية في مدارسهم في الأول من شهر أغسطس للتهيئة للعام الدراسي الجديد، فيما يكون انتظام هيئة التدريس بمدارسهم في 8 أغسطس/ أب الجاري.

     وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

    وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة. 

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اليمن الآن عبر موقع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    اليمن... رحلة مدرسية تتحول إلى فاجعة بعد غرق 3 تلاميذ
    وزير التعليم اليمني يتهم "أنصار الله" بإلزام طلاب المدارس بترديد شعاراتها
    أطفال اليمن بلا مدارس... والعملية التعليمية أوشكت على الانهيار
    في العام الدراسي الجديد... اليمن بلا مدارس وملايين الأطفال في خطر
    اليونيسف: اليمن يحتاج 87 مليون دولار لعودة المدارس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن الأن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا تنوي إحياء جيش الأشباح بسبب روسيا والصين
    أمريكا تنوي إحياء "جيش الأشباح" بسبب روسيا والصين
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك