إيران تتحدث عن رسالة على السعودية فهمها لنجاح الحوار بين البلدين

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن على السعودية أن تفهم رسالة طهران لنجاح الحوار بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في إحاطته الصحفية الأسبوعية، بحسب وكالة "إرنا".

وقال زادة خلال تطرقه إلى المحادثات بين ايران والسعودية: "إن عدة جولات من هذه المحادثات قد جرت وتناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، على أمل التوصل الى رؤية مشتركة من خلال الحوار".

وأضاف أنه ليس من الضروري التوصل إلى حل جميع نقاط الخلاف بين البلدين، إلا أن التوصل إلى نتيجة أمر ممكن حال "تفهمت السعودية رسالة إيران وهي أن منطقتنا قادرة على التوصل إلى حل شامل من خلال التعاون بين دولها".

كانت العلاقات بين الرياض وطهران قد شهدت قطيعة منذ مطلع عام 2016، إثر اقتحام سفارة المملكة في طهران، خلال احتجاجات على تنفيذ السلطات السعودية حكما قضائيا بإعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر وآخرين، واستمرت الخلافات بشأن موقف البلدين من الحرب في اليمن والاتهامات السعودية لإيران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة في الخليج.

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