مصر تتلقى عروضا من 60 شركة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور عاصم الجزار، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت عروضا من 60 شركة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

وبين الجزار أن من بين هذه الشركات شركات عالمية كبرى متخصصة فى هذا المجال، والتي قدمت أسعارا تنافسية، وأنه جاري دراسة هذه العروض في الوقت الحالي لاختيار الأفضل من بينها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الدكتور عاصم الجزار ورئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، بحسب بيان رسمي.

وفي الاجتماع، كلف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل تلك الشركات المتخصصة، سواء من الناحية الفنية والمالية، حتى يتسنى البدء في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بصورة فورية.

وأوضح مدبولي أن مشروعات تحلية مياه البحر تأتي استغلالا لما تتمتع به مصر من السواحل البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض جديد بشأن مشروع إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر.

وجاء في حيثيات القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه "تمت الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي (ما يعادل تقريبا 1.82 مليون دولار)".