اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية جزائرية... فيديو وصور

ذكرت ذلك صحيفة النهار الجزائرية، مشيرة إلى الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، مشيرة إلى أن عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية وصل إلى 31 حريق في الغابات بـ 14 ولاية.
🔴• يحدث الآن... #حرائق مهولة تجتاح #غابات ولاية #تيزي_وزو باتت تهدد حياة الساكنة بمنطقة آث دوالة#الجزائر #Algeria #Tizi_Ouzou pic.twitter.com/EBLBl28dhJ pic.twitter.com/2cTeRihY4s— Elhogra.com (@Elhogracom) August 9, 2021
وذكرت الصحيفة أن ولاية جيجل اندلعت بها 4 حرائق، وحريقين بكل من البويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية.
حرائق في غابات الجزائر .. و جهود مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات في 14 ولاية بـ #الجزائر .— جاك العلم .. (@GakAleilm) August 9, 2021
- وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو#فيديو #حرائق_الغابات pic.twitter.com/vzKUj7TULN
كما شهدت ولايات برج بوعريريج وبومرداس وتيارت والمدية وتبسة والبليدة وولاية سكيكدة اندلاع حريق واحد بكل منها، وفقا لآخر البيانات الرسمية.
مشاهد مرعبة من حرائق مدينة تيزي وزو شرق الجزائر .. لطفك يارب #حرائق_تيزي_وزو #حرائق_الجزائر pic.twitter.com/IMxLJaQDrZ— Hadjer BIOUD هاجر بيوض 🇩🇿 (@HadjerBIOUD) August 9, 2021
وقالت الصحيفة في تقرير آخر، إن قوات الحماية المدنية تدخلت لإخاد الحرائق وحماية مناطق الأشجار المثمرة والتجمعات السكنية، مشيرة إلى أن الحرائق في ولاية البويرة التهمت نحو مئات أشجار الزيتون.
#البويرة: حريق يتلف حوالي 600 شجرة #زيتونhttps://t.co/aHlPFJNVz8— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 9, 2021
أما في ولاية انصالح فتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحرائق بعدما أحرقت مئات أشجار النخيل.
#ان_صالح: حريق يتلف حوالي 300 نخلةhttps://t.co/ZI7ee5w6MA— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 9, 2021
تعرضت بعض الولايات الجزائرية، الشهر الماضي، لاندلاع حرائق ضخمة زادت الرياح من سرعة انتشارها لتشمل عدة ولايات أبرزها تيبازة والشلف والبليدة.
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