اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية جزائرية... فيديو وصور

اندلعت حرائق ضخمة في الغابات في الجزائر، اليوم الاثنين، حيث تم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

ذكرت ذلك صحيفة النهار الجزائرية، مشيرة إلى الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، مشيرة إلى أن عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية وصل إلى 31 ⁧‫ حريق في الغابات بـ 14 ولاية.

وذكرت الصحيفة أن ولاية جيجل اندلعت بها 4 حرائق، وحريقين بكل من البويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية.

حرائق في غابات الجزائر .. و جهود مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات في 14 ولاية بـ #الجزائر .



- وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو#فيديو #حرائق_الغابات pic.twitter.com/vzKUj7TULN — جاك العلم .. (@GakAleilm) August 9, 2021

كما شهدت ولايات برج بوعريريج وبومرداس وتيارت والمدية وتبسة والبليدة وولاية سكيكدة اندلاع حريق واحد بكل منها، وفقا لآخر البيانات الرسمية.

مشاهد مرعبة من حرائق مدينة تيزي وزو شرق الجزائر .. لطفك يارب #حرائق_تيزي_وزو #حرائق_الجزائر pic.twitter.com/IMxLJaQDrZ — Hadjer BIOUD هاجر بيوض 🇩🇿 (@HadjerBIOUD) August 9, 2021

وقالت الصحيفة في تقرير آخر، إن قوات الحماية المدنية تدخلت لإخاد الحرائق وحماية مناطق الأشجار المثمرة والتجمعات السكنية، مشيرة إلى أن الحرائق في ولاية البويرة التهمت نحو مئات أشجار الزيتون.

أما في ولاية انصالح فتمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحرائق بعدما أحرقت مئات أشجار النخيل.

#ان_صالح: حريق يتلف حوالي 300 نخلةhttps://t.co/ZI7ee5w6MA — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 9, 2021

تعرضت بعض الولايات الجزائرية، الشهر الماضي، لاندلاع حرائق ضخمة زادت الرياح من سرعة انتشارها لتشمل عدة ولايات أبرزها تيبازة والشلف والبليدة.