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    أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021

    إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى لمعاينة تفاصيل حول هيكل سليمان

    © AFP 2021 / Emmanuel Dunand
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    اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، تزامنا مع إخطار مواطنين فلسطينيين بإخلاء أرضهما.

    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن العشرات من المستوطنين، يتقدمهم "مستوطن متطرف" يدعى إيهودا غليك، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة.

    أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021
    © AP Photo / Mahmoud Illean
    محكمة إسرائيلية تقضي بتجميد تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح في القدس

    وقالت الوكالة إن المقتحمين أجروا "جولات استفزازية" في باحات المسجد الأقصى، وسط تلقيهم شروحات حول الهيكل المزعوم (هيكل سليمان).

    على جانب آخر، أخطرت السلطات الإسرائيلية مواطنين فلسطينيين في بلدة تقوع شرقي بيت لحم، بإخلاء أرضهما وإزالة كل الإنشاءات المقامة عليها خلال 14 يوما.

    وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح: "الاحتلال استولى على مستلزمات زراعية، وبعض الأغراض، ودمر أبواب بركسات تعود للمواطن خليل الشاعر. إن مربي الثروة الحيوانية في تقوع يتعرضون منذ فترة لهجمة، تهدف الى تفريغها من أصحابها، والاستيلاء عليها لأغراض استيطانية".

    وبالتزامن، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة في أبراج المراقبة، الرصاص، صباح اليوم، تجاه مجموعة من المزارعين في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأجبرتهم على العودة إلى منازلهم.

    ويأتي ذلك، استمرارا لمسلسل يومي من إطلاق الرصاص والقنابل الدخانية والصوتية تجاه المزارعين الفلسطينيين في المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية.

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