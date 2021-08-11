السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن الحكومة السودانية قررت تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الأمر سوف يعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم.

كما أكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

وفي السياق، قالت وكالة "فرانس برس" إن المقصود بالمطلوبين هو الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف في 2009 بحق البشير، ومساعديه حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

يذكر أن البشير ومساعديه موجودين حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.

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