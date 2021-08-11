ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 حالة وفاة، بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

وأشارت الوزارة الجزائرية إلى أن 12 عسكريا آخرين في حالة حرجة في المستشفيات.

وأعلن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.

وتعرضت الغابات في الجزائر، الاثنين الماضي، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.