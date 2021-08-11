القيادة العامة لشرطة دبي تنفي وقوع ضحايا جراء حريق سفينة في جبل علي

نفت القيادة العامة لشرطة إمارة دبي، اليوم الأربعاء، تقارير أشارت إلى سقوط ضحايا جراء حريق سفينة في جبل علي نشب في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكتبت شرطة إمارة دبي في تغريدة عبر "تويتر": "تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي، هي وثيقة مزورة والحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات".

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 11, 2021

ودعت القيادة العامة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اندلع حريق في حاوية على متن سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي.

واتخذت سلطات ميناء جبل علي كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.