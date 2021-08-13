تونس وروسيا توقعان اتفاقية لتدريب أول رائدة فضاء تونسية... فيديو

شهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية بين مجمع "تلنات" ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي تحتفل به تونس يوم 13 أغسطس/آب من كل عام.

وشهد توقيع الاتفاقية من الجانب الروسي، رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.

وبهذه المناسبة، قال سعيد للمرأة التونسية "أنت ستحلقين في الفضاء، مؤكدا أن

تاريخ 13 أغسطس 2021، سيبقى راسخا في تاريخ تونس وفي تاريخ المرأة التونسية التي ستكون من رائدات الفضاء".

وأضاف أن "الشعب التونسي سينطلق نحو أفق أرحب حتى يكون كالنجوم والأقمار في الأرض وفي السماء"، وفق تعبيره.

وتابع: "الاستقلال هو الحرية والسيادة، ولكن حرية المواطنين والمواطنات في دولهم، ولا كرامة ولا سيادة للأوطان إلا بكرامة مواطنيه ومواطنته".

وواصل قائلا: "لقد خرجت المرأة التونسية وكسرت الأغلال لتقف على الوطن حرة مكرمة ومصانة، وها هي اليوم بعد أن قادت الطائرات في الفضاء الداخلي للأرض، تستعد للتحليق في الفضاء الخارجي للكرة الأرضية".