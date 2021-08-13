روسيا وتونس توقعان مذكرة تفاهم بشأن تحليق أول رائدة فضاء تونسية إلى محطة الفضاء الدولية

أكد مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية أن وكالة "روس كوسموس" الفضائية وتونس تعتزمان، يوم الجمعة، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إعداد أول رائدة فضاء تونسية للتحليق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس".

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في "روسكوموس" لوكالة "سبوتنيك": "ستعقد يوم الجمعة عبر الفيديو كونفرنس جلسة بين موسكو وتونس والتي من المقرر في إطارها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إمكانية إعداد مواطنة من هذا البلد الإفريقي لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية".

ووفق المصدر سيحضر الرئيس التونسي مراسم توقيع مذكرة التفاهم، وسيرأس الوفد الروسي في المحادثات رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين.

يذكر أنه من المقرر التوقيع على مذكرة التفاهم في يوم المرأة الذي يحتفل به في تونس.