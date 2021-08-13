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    كاتب سوداني: اتفاق سلام جوبا ينص على تسليم المتهمين للجنائية الدولية

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    قال الكاتب والباحث السياسي السوداني، ماهر أبو الجوخ، لراديو سبوتنيك: "إن السودان وقع على اتفاق السلام بجوبا والذي يتضمن بندا يفيد بضرورة تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى توقيع الحكومة السودانية ميثاق روما الأساسي".

    وأوضح أن ما تبقى في مسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعض الإجراءات لاستكمال عملية التعاون والتسليم، ولكن لن يتم تسليمهم دفعة واحدة بل على مجموعتين".

    الرئيس السوداني السابق عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية
    وذكر أن المتهم الذي سيتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية أولا هو أحمد هارون المساعد السابق للرئيس عمر البشير وهو مرتبط بالأحكام التي تصدرها المحكمة وذلك قبل وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين والرئيس المعزول".

    وأكد الجوخ أنه لا شيء يجري في الكواليس خاصة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقى في زيارته الأخيرة النائب العام ورئيس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي".

    وذكر أن وضع رئيس المجلس السيادي ونائبه باعتبار أنهم كانا ضمن القوات العاملة في دارفور فهناك نقطة قانونية لصالحهم بأن الرئيس المعزول حينما كان على رأس السلطة كانت هناك مساعي لتشغيل المادة الخاصة بنظام روما الأساسي التي تتيح تأجيل النظر في بعض الملفات إذا كانت تتعارض مع السلم والأمن الدولي والإقليمي وهذا الأمر سيترتب عليه عملية إخلال بعملية الانتقال في السودان".

    كان رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال إن السودان لن يصدر قرارا بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب فظائع في دارفور قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

    وقبل أن يتم تسليم البشير يجب أن يوافق مجلس السيادة، المؤلف من عسكريين ومدنيين في السودان على الإجراءات الخاصة بشأن الانضمام للمحكمة وتسليم المتشبه بهم .

    وقال خان إن الجنائية الدولية ووزارة الدفاع السودانية وقعتا مذكرة تعاون يوم الخميس.

    وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق البشير، بتهمة سحق تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان في مطلع الألفية الثالثة، فيما نفى البشير هذه الاتهامات.

     

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