ضبطت السلطات السورية المختصة في مدينة حمص، وسط البلاد، كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، كانت مخبأة على شكل (أقراص الجبنة) ضمن مستوعبات خاصة، تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد.

وكشف مصدر في الجهات المختصة لـ "سبوتنيك" عن ضبط حوالي 225 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة، مخبأة في عبوات بلاستيكية تستخدم لحفظ ونقل الأجبان.

وأوضح المصدر أن شحنة "الكبتاغون" كانت موضبة بطريقة غريبة لم تتم مصادفتها من قبل، إذ عمد المهربون إلى تقسيمها إلى مجموعات صغيرة من الحبوب، ومن ثم صبها ضمن قوالب من "السليكون" المرن الشبيه بملمس الجبنة، وبعد ذلك قاموا بتغليفها برقائق النايلون التي يتم استخدامها عادة لنقل شحنات (الجبنة العربية البيضاء).

ولفت المصدر إلى أن المهربين قاموا باستخدام 35 مستوعبا، من البلاستيك الشفاف للتمويه بشكل أكبر على الشحنة، إلا أن ذلك لم ينفع.

© Sputnik . Osama Diop "جبنة الكبتاغون" آخر صرعة لتهريب المخدرات في سوريا

وأضاف المصدر: تم إلقاء القبض على رجل وامرأة كانا ينقلان الشحنة، وبالتحقيق الأولي معهما، اعترفا بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.