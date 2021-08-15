وزير خارجية قطر يجتمع بمستشار الأمن القومي في العراق

التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، بمستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، خلال زيارة الأخير للعاصمة القطرية الدوحة.

واستعرض الطرفات خلال الاجتماع التعاون الثاني بين بلديهما، وسبل تطويرها في كافة المجالات، كما بحثا القضايا الإقليمية وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع مستشار الأمن القومي في جمهورية العراق، الذي يزور البلاد حالياً، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة. #قناhttps://t.co/Sw4k86Xfy7 pic.twitter.com/ZamfzghkOK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 15, 2021

وبحث وزير خارجية قطر ومستشار الأمن القومي في العراق خلال اجتماعهما اليوم الأحد كذلك ضرورة تعزيز آلية الحوار الإقليمي بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، وتقريب وجهات النظر وضرورة توحيد الجهود.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، ومعه دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لحضور قمة بغداد، وفقا لـموقع "السومرية نيوز".

ووجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر.