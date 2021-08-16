الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في استهداف شمال الجوف

قالت وزارة الدفاع اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا، إنها أوقعت، اليوم الاثنين، قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بنيران قواتها في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي للدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش استهدفت مجموعتين تابعتين للحوثيين، إحداهما في جبهة الجَدافر والأخرى في جبهة حويشان شمال شرقي مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

وأكد "مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين وتدمير آليات تابعة لها".

وأشار إلى "قصف مدفعية الجيش آليات قتالية للحوثيين في منطقتي المواجهات، ما أدى إلى تدمير عربة وآلية قتالية، ومقتل عدد من العناصر".

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين خلال كمين نصبته قواته لمجموعة كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال الجوف.

ومنذ سيطرة جماعة الحوثيين مطلع آذار/ مارس العام الماضي على مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف، بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، تشهد المحافظة الحدودية مع السعودية معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.