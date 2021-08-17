أبو ظبي تسهل لمواطني 70 دولة الحصول على التأشيرة عند الوصول

أعلنت شركة "الاتحاد" للطيران الإماراتي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الثلاثاء، عن تحديث قواعد السفر وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات عند وصول الركاب القادمين من 70 دولة، بما في ذلك روسيا الاتحادية.

وقالت شركة الاتحاد: "إنه يمكن للمسافرين دخول أبوظبي إذا كانوا مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو إذا كانوا مؤهلين للحصول على تأشيرة عند الوصول"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية.

الاتحاد للطيران: "عندما تهبط في أبو ظبي، ما عليك سوى شق طريقك لمكتب الهجرة للحصول على تأشيرة عند وصولك".

وهذه قائمة بقية الدول التي سمحت إمارة أبوظبي للمسافرين القادمين إليها بالحصول على تأشيرة الدخول إليها حال الوصول، هي:

- روسيا الاتحادية، الولايات المتحدة، الصين، جزر المالديف، فرنسا والمملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا ، اليونان والنمسا.

- أندورا، الأرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، بلجيكا، البرازيل، بروناي، بلغاريا، كندا وتشيلي.

- كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، هندوراس، المجر وأيسلندا.

- أيرلندا، اليابان، كازاخستان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، مالطا والمكسيك.

- موناكو، الجبل الأسود، ناورو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، بولندا، جمهورية موريشيوس وجمهورية السلفادور.

- البرتغال، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، صربيا، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية وإسبانيا.

- السويد، سويسرا، الفاتيكان، أوكرانيا والأوروغواي وجزر سليمان.

كما أعلن الاتحاد للطيران أنه لن يُسمح للمسافرين القادمين من الهند بالدخول إلا إذا كانوا:

- مواطن إماراتي حامل تأشيرة ذهبية / فضية أو دبلوماسية.

- مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحصّل على اللقاح كاملا، ويجب أن يكون لديك دليل على تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا داخل دولة الإمارات، قبل 14 يومًا من السفر على الأقل.

-الكادر الطبي أو العاملين في قطاع التعليم أو الطلاب الدارسين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-السفر لأسباب طبية.

-عامل وكالة حكومية اتحادية.

ومع ذلك، فإن المواطنين الهنود الحاملين لتأشيرة زيارة أمريكية أو البطاقة الخضراء مؤهلون للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أبوظبي.

وينطبق هذا أيضا على المواطنين الهنود الذين لديهم إقامة في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل. يجب أن تكون جوازات سفرهم صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل.

كما يسمح بالخادمين في المنازل بالدخول عند السفر مع كفيل من دول مجلس التعاون الخليجي أو فرد مباشر من أسرة الكفيل.