الكويت تؤكد على ضرورة الخروج الآمن للديبلوماسيين من أفغانستان

شدد وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر، مساء الثلاثاء، على ضرورة الخروج الآمن للديبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين في أفغانستان.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شهد مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفغانية، بحسب صحيفة "الرأي".

وجدد الوزير الكويتي تأكيده على موقف بلاده الداعي لأهمية الخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب إلى دولهم، وذلك حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال عن عميق التقدير والامتنان على الجهود التي تقدمها الكويت بهدف تأمين العبور الآمن وتيسير إجلاء الديبلوماسيين والرعايا الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى من أفغانستان وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.

يأتي هذا في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في أفغانستان.

يشار إلى أن الوضع هناك قد تدهور إلى حد الفوضى يوم أمس الاثنين عندما لم تتمكن رحلات جوية من المغادرة لاكتظاظ المطار بالأفغان الباحثين عن طريق للفرار بعد سيطرة "طالبان" على كابول.