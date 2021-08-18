مستشار الرئيس المصري يحسم حقيقة دخول بلاده موجة رابعة من فيروس كورونا

وأكد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم"، الذي يذاع على شاشة "extra news" المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تكون على مشارف موجة رابعة من الفيروس، نتيجة لزيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر.

وشدد تاج الدين على أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا تجري مراقبتها ورصدها، وبأن بلاده قد وضعت استراتيجية كبيرة تقضي بالحصول على أكبر قدر من اللقاحات ومن مصادر متعددة، مشيرا إلى أن مصر تسعى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات، بهدف تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن بلاده بدأت في تطعيم 3 فئات في البداية، وهم الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبأن الفئات الملزمة في الفترة المقبلة بتلقي اللقاح، هي الكوادر الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في الجامعات، إضافة إلى التعليم قبل الجامعي، حيث سيكون تطعيمهم إلزاميا.